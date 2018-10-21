Рим, 21 октября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Ренато Далл’Ара» в рамках 9-го тура высшего дивизиона Италии сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Болонья» и «Торино», завершившийся боевой ничьей 2:2.

LigaDue Стадион «Ренато Далл’Ара»

В дебюте матча Яго Фальке открыл счет, замкнув передачу Суалио Мейте — 0:1. На 54-й минуте Даниэле Базелли удвоил преимущество гостей — 0:2. Ассист на свой счет записал Фальке. Через 5 минут таранный форвард сборной Парагвая Федерико Сантандер сократил отставание — 1:2. На 77-й минуте Артуро Калабрези спас хозяев от поражения — 2:2.

Статистикаматча («Болонья"/"Торино»)

Удары 6/9

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 6/16

Поданные угловые 3/1

«Торино», набрав 13 очков, поднялся на 10-ю позицию. «Болонья» с 8-ю баллами смогла временно выбраться из «зоны вылета».

Стартовые составы на матч:

«Болонья»: Скорупский, Хеландер, Данило, Калабрези, Орсолини, Надь, Мбайе, Поли, Дийкс, Сантандер, Паласио.

«Торино»: Сиригу, Иццо, Джиджи, Н’Кулу, Базелли, Беренгер, де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Белотти, Фальке.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Желтые карточки: Белотти — 27, Калабрези — 39, Базелли — 61, Мбайе — 64.

Забитые мячи: Фальке 14 — 0:1, Базелли 54 — 0:2, Сантандер 59 — 1:2, Калабрези 77 — 2:2.