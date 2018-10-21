Калуга, 21 октября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, на пожаре в доме на Привокзальной улице села Березичский Стеклозавод Козельского района погибли два человека.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, возгорание произошло в частном одноэтажном жилом доме.

В настоящее время уточняется информация о причинах пожара и погибших людях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 октября 2018 года в деревне Новая Ферзиковского района Калужской области сгорел жилой одноэтажный дом. В результате пожара погиб проживавший в доме местный житель 1957 года рождения. Погибший пенсионер уснул с непотушенной сигаретой в руках, в результате чего произошло возгорание. Мужчина проживал в доме один и злоупотреблял спиртными напитками.

Ранее, в другой калужской деревне Судимир Жиздринского района сгорел одноэтажный деревянный дом. В результате пожар погиб проживавший в доме мужчина 1987 года рождения. По предварительным данным, источник пожара находился в месте, где работала электрическая сушка для фруктов. Со слов сожительницы погибшего, когда начался пожар, она вместе с мужчиной вышла на улицу, а затем он вернулся домой, чтобы спасти кошку. Второй раз выйти из горящего дома мужчина уже не смог.

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