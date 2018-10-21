«Лацио» одержал уверенную победу над «Пармой»
Рим, 21 октября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Эннио Тардини» в рамках 0-го тура высшего дивизиона Италии сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Парма» и «Лацио», завершившийся победой римской команды.
Первый мяч под занавес матча забил таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле ударом с пенальти — 0:1. В компенсированное время Хоакин Корреа удвоил преимущество гостей — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал Иммобиле.
Статистика матча («Парма"/"Лацио»)
Удары 4/13
Удары в створ ворот 1/6
Процент владения мячом 35%/65%
Нарушения правил 3/10
Поданные угловые 2/8
«Лацио», набрав 18 очков, поднялся на 3-ю строчку в таблице Серии А. «Парма» с 13-ю очками осталась на 8-й позиции.
Стартовые составы на матч:
«Парма»: Сепе, Якопини, Гобби, Алвеш, Гальоло, Штулац, Барилла, Ригони, Ди Гаудио, Силигарди, Инглезе.
«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Габаррон, Лейва, Альберто, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле.
Главный арбитр матча: Микаэль Фаббри.
Желтые карточки: Лейва — 30, Гобби — 32, Силигарди — 47, Алберто — 50, Милинкович-Савич — 88.
Забитые мячи: Иммобиле (пен) 81 — 0:1, 90+4 — 0:2.