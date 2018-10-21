Рим, 21 октября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Эннио Тардини» в рамках 0-го тура высшего дивизиона Италии сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Парма» и «Лацио», завершившийся победой римской команды.

Wetto Стадион «Эннио Тардини»

Первый мяч под занавес матча забил таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле ударом с пенальти — 0:1. В компенсированное время Хоакин Корреа удвоил преимущество гостей — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал Иммобиле.

Статистика матча («Парма"/"Лацио»)

Удары 4/13

Удары в створ ворот 1/6

Процент владения мячом 35%/65%

Нарушения правил 3/10

Поданные угловые 2/8

«Лацио», набрав 18 очков, поднялся на 3-ю строчку в таблице Серии А. «Парма» с 13-ю очками осталась на 8-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Парма»: Сепе, Якопини, Гобби, Алвеш, Гальоло, Штулац, Барилла, Ригони, Ди Гаудио, Силигарди, Инглезе.

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Габаррон, Лейва, Альберто, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Микаэль Фаббри.

Желтые карточки: Лейва — 30, Гобби — 32, Силигарди — 47, Алберто — 50, Милинкович-Савич — 88.

Забитые мячи: Иммобиле (пен) 81 — 0:1, 90+4 — 0:2.