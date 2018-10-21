Аниту Цой экстренно госпитализировали
Краснодар, 21 октября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализировали известную певицу Аниту Цой. Об этом сама артистка сообщила в социальной сети Instagram.
Mos03.ru
Скорая помощь
«Попала в больницу, — отметила Цой. — Госпитализирована».
Певица также попросила прощения у своих поклонников за то, что концерты в ряде крупных городов России переносятся.
В настоящее время выясняются причины госпитализации артистки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября текущего года актер Николай Караченцов попал в больницу с двусторонним воспалением легких.
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