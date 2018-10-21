Калуга, 21 октября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В Калужской области одним из приоритетов по-прежнему остаётся политика по обеспечению сохранности и улучшению состояния существующей сети автомобильных дорог. Об этом заявила накануне профессионального праздника — Дня работников дорожного хозяйства, министр дорожного хозяйства калужского региона Ольга Иванова, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Награждение передовиков дорожного хозяйства калужского региона

По её словам, в настоящее время в области завершены работы по ремонту 50 км автодорог в Дзержинском, Износковском, Перемышльском, Людиновском, Малоярославецком, Медынском, Кировском районах области и моста через реку Песочня в Кировском районе, протяженностью 39 погонных метров.

Средства федерального бюджета в объеме 2,5 млрд рублей направлены для завершения в 2018 году строительства обхода города Калуги на участке Секиотово — Анненки с третьим мостом через реку Ока. Протяженность дороги 21,2 км, моста — 649,4 п.м. Уже завешены строительно-монтажные работы, ведется работа по приемке объекта в эксплуатацию. В дальнейших планах дорожников, строительство Северного обхода. Проектные работы по объекту «Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело» выполнены. В результате вокруг Калуги образуется кольцевая дорога протяженностью 85 км.

В 2018 году завершаются проектные работы по созданию автоматизированной системы весогабаритного контроля, которая обеспечит сохранность трасс и безопасность участников дорожного движения. На автомобильных дорогах регионального значения успешно применяются элементы интеллектуальных транспортных систем.

Для повышения качества работ и увеличения сроков службы дорожного покрытия автомобильных дорог особое внимание уделяется применению новых наиболее эффективных технологий, современных материалов и техники.

Напомним, в соответствии с майским Указом президента Российской Федерации в период 2019—2024 годов, на строительство, ремонт и реконструкцию дорог России будет направлено 11 триллионов рублей. Эти средства дорожникам страны предстоит освоить за пять — шесть лет. Регионы добавят к этому еще дополнительные средства. Это как минимум удвоение того объема работ. С учетом реализации федеральных программ «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы у российских дорожников станет почти в три раза больше.