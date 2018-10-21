Екатеринбург, 21 октября, 2018, 17:31 — ИА Регнум. В Екатеринбургском Коляда-Театре поставят три новых спектакля до конца 2018 года, сообщает 21 октября Вечерний Екатеринбург.

Keanu69 Коляда-Театр

1 ноября состоится премьера детского спектакля «Ветер в усах», по произведению Вячеслава Водяного.

4 ноября зрителей ожидает постановка пьесы Екатерины Васильевой «А у вас все хорошо?»

4 декабря впервые будет поставлен спектакль «Оптимистическая трагедия» по произведению Всеволода Вишневского.

Напомним, в первых числах ноября в Екатеринбурге состоится международный фестиваль театральных постановок «Коляда-Plays», зрители смогут посмотреть здесь около 40 спектаклей, представленных 34 театрами.