Смоленск, 21 октября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС с начала года составила более 15 млрд кВт. ч, что превышает плановое задание более чем на 460 млн кВт.ч. Как сообщают в управлении информации и общественных связей станции, Смоленская АЭС выдаёт в сеть порядка 11% электроэнергии, вырабатываемой всеми АЭС России и более 80% энергии, производимой энергопредприятиями Смоленской области.

SoftED Смоленская АЭС

В данный момент на Смоленской АЭС в работе первый и второй энергоблоки, третий — в плановом ремонте. Общая мощность составляет 2067 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Пятый месяц на энергоблоке №3 Смоленской АЭС проводится ремонтная кампания. Уникальность и сложность ремонта — в большом количестве работ по внедрению современных систем безопасности, масштабной модернизации и замене оборудования.

«Одна из самых важных задач 2018 года для коллектива Смоленской АЭС — выполнение с высоким уровнем качества и в запланированные сроки ремонта на энергоблоке №3. Абсолютным приоритетом как при выполнении ремонтных работ, так и при эксплуатации действующих энергоблоков является безопасность, — подчёркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — Это основа, главный принцип, которому мы всегда и во всем следуем».

В рамках проведения ремонтной кампании выполняется большой объем работ. На реакторной установке завершена замена 204 технологических каналов (ТК), ранее во время ремонтов поэтапно была заменена основная масса ТК. В полном объёме завершены работы по замене арматуры большого диаметра Ду800 главных циркуляционных насосов контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ). Также проводится модернизация системы контроля управления защитой, замена оборудования блочного щита управления, модернизация системы вентиляции и кондиционирования. Выполнение всего комплекса работ по модернизации существенно повысит надёжность и безопасность энергоблока №3.

Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). САЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области. На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Телефон 8 (48 153) 3−21−24.