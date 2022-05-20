Берлин, 21 октября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Заявления главы Белого дома США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) можно назвать «разрушительным». Об этом написал госминистр МИД Германии Нильс Аннен на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пистолет

«Разрушительное решение Трампа о выходе из ДРСМД, — написал Аннен. — Мы (власти Германии) намерены продолжать работу по ядерному разоружению».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон из-за «действий РФ» выйдет из ДРСМД. По его словам, Москва якобы «не следовала соглашению».

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