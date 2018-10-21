Калуга, 21 октября, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области проводится проверка по факту смерти 39-летнего мужчины, занимающегося частными грузоперевозками. Об этом 21 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Ольга Надуваева.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, в Медынском районе Калужской области при разгрузке песка кузов автомобиля зацепил высоковольтную линию электропередачи, из-за этого у автомобиля загорелся брызговик. Водитель, желая заглушить мотор, подбежал к кабине, схватился за ручку и был поражен электрическим током. Мужчина скончался на месте.

«Следователи назначили экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Ольга Надуваева.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственной инспекции труда Калужской области, по состоянию на 1 октября 2018 года в регионе произошли шесть групповых несчастных случаев, 19 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и 6 со смертельным исходом. Получили травмы 45 человек, из них 20 с тяжёлым и 7 со смертельным исходом.

Так, смертельные случаи произошли на ГАУ КО ЦСП «Аненки», ООО «НиваСтрой», ДРСУ КО «Калугаавтодор №5», ООО «Калужская Нива», ООО «Кривское», при ДТП в ОАО «Мосмедыньагропром», ООО «Борей-С», АО «МСУ-35 Промэлектромонтаж» и АО «Кронтиф-Центр».