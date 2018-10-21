Москва, 21 октября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Американские теннисисты Остин Крайчик и Раджив Рам выиграли турнир «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде, сообщает 21 октября Матч ТВ.

marijana1 Тенис

Соперникам американцев в финале стали белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд. Счет по партиям 6:7 (4:7), 4:6 в пользу американских теннисистов.

Соперники провели на корте 1 час 19 минут. За это время Освальд с Мирным сделали 10 подач навылет и реализовали 1 брейк-пойнт из 3 возможных. На счету их соперников 4 двойные подачи и 2 брейк-пойнта. Обе пары не допустили ни одной двойной ошибки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 10-ю строчку рейтинга WTA, победив на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в индивидуальном разряде у женщин.