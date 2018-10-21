Москва, 21 октября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Известный российский актер и кинорежиссер Константин Хабенский заявил, что не пользуется социальными сетями, сообщает 21 октября «Мир».

Elena Ringo Константин Хабенский

Артист подчеркнул, что ему важнее тактильный контакт, нежели виртуальные. В том числе это связано и с тем, что через интернет сложно установить настоящие эмоции человека.

«Тратить время на то, чтобы слепнуть в мобильном телефоне или где-то еще… Я не научился так. Поэтому дорожу тем, что у меня есть», — подчеркнул артист.

Напомним, картина Константина Хабенского «Собибор», повествующая о восстании в концентрационном лагере, вошла в лонг-лист американской кинопремии «Оскар». Режиссерская работа артиста была выдвинута большинством голосов.