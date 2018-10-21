Токио, 21 октября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Испанский мотогонщик Марк Марксе, выступающий за команду Repsol Honda, в пятый раз стал чемпионом мира в кольцевых шоссейных мотогонках класса MotoGP, победив на 16-м этапе гонок Гран-при Японии, сообщает 21 октября пресс-служба MotoGP.

(сс) Box Repsol Марк Маркес

Первое место на Гран-при Японии обеспечило Маркесу досрочное чемпионство, причем кроме того, что это пятый его мировой чемпионский титул, он ещё является третьим подряд.

Теперь Маркес сравнялся по количеству титулов с австралийским мотогонщиком Миком Дуэном. Наибольшее количество мировых титулов только у двух гонщиков из Италии: Валентино Росси — семь раз становившийся чемпионом и Джакомо Агостини — восемь раз.

Отметим, 25-летний Маркес является самым молодым пятикратным чемпионом мира в MotoGP. До конца чемпионата остается ещё три этапа.