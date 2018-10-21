Пекин, 21 октября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Не менее 22 шахтёров оказались заблокированы под землёй в результате обвала горной породы, сообщает 21 октября новостное агенство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтёры

Обрушение произошло в одной из угольных шахт в уезде Юньчэн округа Хэцзэ восточной китайской провинции Шаньдун. На момент обвала в шахте находились 334 человека, 312 из них сумели подняться на поверхность, 22 горняка остались в шахте.

В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействовано более 170 человек.

Сообщается, что спасателям удалось наладить работу вентиляционной системы в шахте. О состоянии шахтёров информации не поступало. Предполагаемой причиной обвала называют горный удар — мгновенное разрушение предельно напряжённой части породы, которая прилегает к выработке.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате взрыва газа на угольной шахте в городе Чунцин на юго-западе Китая.