Вашингтон, 21 октября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Российский фигурист Сергей Воронов стал третьим в мужском индивидуальном катании на первом этапе серии Гран-при США, проходящем в Эверетте, сообщает 21 октября Матч ТВ.

deerstop Сергей Воронов

Российский спортсмен набрал в итоге 226,44 балла, опередив по сумме попыток представителя США Винсента Чжоу и итальянца Маттео Риццо, несмотря на свой четвертый результат в короткой и произвольной программах.

Первое место у действующего чемпиона мира — американца Натана Чена с результатом 280,57 балла, что является новым мировым рекордом. На втором месте чешский фигурист Михал Бржезина с результатом 239,51 баллов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская фигуристка Софья Самодурова находится на третьем месте после исполнения короткой программы на первом этапе серии Гран-при США.