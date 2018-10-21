Владивосток, 21 октября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Эскадра боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) военно-морских сил Российской Федерации прибыл с деловым заходом в китайский порт Циндао. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

В состав эскадры ТОФ входят корабли: гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».

После того, как корабли пришвартовались в порту Циндао, состоялось совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения эскадры при стоянке в порту.

Сегодня также состоится визит командира эскадры контр-адмирала Эдуарда Михайлова и командиров кораблей к командующему Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и руководству Циндао.

Российские и китайские моряки посетят корабли своих коллег.

Эскадра простоит в порту Циндао до 25 октября.