Кабул, 21 октября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает сегодня, 21 октября, афганский телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Аятоллу Хогияни.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Как заявил Хогияни, в воскресенье, на второй день выборов в нижнюю палату парламента Республики Афганистан, 11 человек погибли в результате взрыва бомбы, заложенной у автодороги. Среди погибших шестеро детей, одна женщина и четверо мужчин.

Хогияни отметил, что, несмотря на трагический инцидент, парламентские выборы в провинции продолжаются.

Стоит отметить, что 20 октября, в первый день парламентских выборов в Афганистане, афганским МИД было зафиксировано 192 вооружённых инцидента, среди них — взрывы и атаки террористов. Всего за первый день выборов в стране погибли 44 человека, ещё 238 получили ранения.

Несмотря на вооружённые нападения, президент Афганистана Ашраф Гани обратился к гражданам страны с призывом использовать своё право голоса.

Напомним, что парламентские выборы в Афганистане переносились властями страны в течение трёх лет.