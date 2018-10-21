Керчь, Крым, 21 октября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Телеканал «Вести Крым» опубликовал шокирующие кадры записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент нападения 18-летнего студента Владислава Рослякова на Керченский политехнический колледж, в котором он учился.

Место трагедии в Керчи

Журналисты отметили, что публикуют эти кадры по той причине, что трагедия в Керчи стала обрастать слишком большим количеством слухов, которые негативно влияют на общество.

Видео представляет из себя склеенные фрагменты записей с различных камер видеонаблюдения внутри и снаружи здания Керченского политехнического колледжа.

На записи видно, как Росляков проходит в здание колледжа с сумкой и рюкзаком, в которых находятся оружие, боеприпасы и бомба. На видео видно, что Росялков собственноручно убивает как минимум двоих человек, а затем расхаживает по опустевшему после взрыва зданию колледжа и стреляет в огнетушитель и компьютеры.

Также на видео попал момент взрыва. По всей видимости, большая часть людей погибла именно от взрыва, который был довольно мощным.

К сожалению, из видеозаписи остается непонятным, действовал ли Росляков один или у него были сообщники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате нападения Рослякова на Керченский политехнический колледж погиб 21 человек, из них 16 — студенты, пятеро — сотрудники колледжа, ранения получили более 40. Сам Росляков после нападения покончил с собой.