Сан-Хосе, США, 21 октября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее команды «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 21 октября Матч ТВ.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

Встреча прошла в Сан-Хосе. В первом периоде команды обменялись шайбами: на гол хозяев на 8-й минуте в исполнении Тимо Майера, гости ответили шайбой Брока Нельсона на 20-й. Однако на этом гости и остановились и «Сан-Хосе» забросил до конца встречи ещё три безответных шайбы «Нью-Йорку». Голами отличились Йоонас Донской (25-я минута), Брент Бёрнс (34-я) и Логан Кутюр (45-я). Итоговый счет 4:1 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча был признан чешский форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, который смог сделать три результативные передачи по ходу игры.