Вашингтон, 21 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтинг» проиграли в овертайме клубу «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 21 октября Sport 24.

Хоккей

Матч проходил в Миннесоте и закончился победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. В составе победителей голами отметились Чарли Койл (14-я минута), Маркус Фолиньо (24-я), Зак Паризе (51-я), Джейсон Цукер (54-я) и Микаэль Гранлунд (64-я), шайба последнего и оказалась победной. У гостей отметились шайбами Кэллахан (3-я), Гурд (11-я), Миллер (16-я) и Строльман (56-я).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче результативной передачей, его коллега по клубу, российский же голкипер Андрей Василевский сумел отразить 29 из 34 шайб, брошенных по его воротам.

Отметим, для «Миннесоты» это третья подряд победа, клуб с 10 очками находится на 6 месте в западной конференции НХЛ.