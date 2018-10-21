Владикавказ, 21 октября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Площадь возгорания на заводе «Электроцинк» во Владикавказе увеличилась до 4500 кв. м. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила ГТРК Алания.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Также сообщается, что горение происходит в цеху электролиза цинка, где идёт выделение водорода. В связи с этим сохраняется опасность взрыва. Личный состав выведен из цеха, пожарные службы ведут борьбу с огнём с улицы.

Кроме того, на помощь владикавказским специалистам направлен пожарный поезд из Кабардино-Балкарской Республики.

На данный момент в тушении пожара участвуют 62 человека личного состава и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось что в борьбе с огнём погиб один человек, ещё двое пострадали. Погибший был сотрудником противопожарной службы, который проводил разведку непосредственно на месте возгорания.