Площадь возгорания на заводе во Владикавказе увеличилась до 4,5 тысяч кв.м
Владикавказ, 21 октября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Площадь возгорания на заводе «Электроцинк» во Владикавказе увеличилась до 4500 кв. м. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила ГТРК Алания.
Также сообщается, что горение происходит в цеху электролиза цинка, где идёт выделение водорода. В связи с этим сохраняется опасность взрыва. Личный состав выведен из цеха, пожарные службы ведут борьбу с огнём с улицы.
Кроме того, на помощь владикавказским специалистам направлен пожарный поезд из Кабардино-Балкарской Республики.
На данный момент в тушении пожара участвуют 62 человека личного состава и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось что в борьбе с огнём погиб один человек, ещё двое пострадали. Погибший был сотрудником противопожарной службы, который проводил разведку непосредственно на месте возгорания.