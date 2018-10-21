Москва, 21 октября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Если США действительно выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то последствия «окажутся катастрофическими», считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

С военной точки зрения для США окажется возможным размещать ракеты наземного базирования дальностью до 5,5 тыс. км (сейчас запрещено договором) в непосредственной близости от российских границ — аналогичная возможность в отношении США откроется и для России, но об обеих перспективах даже подумать страшно, Карибский кризис в памяти, отмечает парламентарий.

«Прекращение действия ДРСМД уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого истекает в 2021 году. А там и до разрушения системы договоренностей о нераспространении ядерного оружия рукой подать. Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия», — написал Косачёв в соцсети.

По мнению сенатора, западным союзникам США предстоит выбор: либо пойти путем, возможно, ведущим к новой войне, либо встать на сторону здравого смысла, исходя хотя бы из инстинкта самосохранения.

«Ведь в ядерном конфликте, который после одностороннего разрешения США Договора о ракетах средней и меньшей дальности станет значительно ближе, сохраниться удастся мало кому», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты соблюдали договор, но Россия «не следовала соглашению».

Вместе с тем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что заявление президента Дональда Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «закладывает огромную мину под весь процесс разоружения на планете», а многократные обвинения России в нарушении ДРСМД — всего лишь ширма для оправдания собственных действий по последовательному разрушению этого договора.