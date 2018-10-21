Иерусалим, 21 октября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Мэр столицы Израиля города Тель-Авив Рон Хульдаи пообещал провести конкурс «Евровидение» в 2019 году на самом высоком уровне и без политики, сообщает 21 октября РИА Новости.

(сс) Dewayne Barkley, EuroVisionary Победительница «Евровидение 2018»

Градоначальник подчеркнул, что обладает широким опытом проведения подобных мероприятий, поэтому все должно пройти на самом высоком уровне.

Однако Хульдаи подчеркнул, что администрация города испытывает давление со стороны религиозных организаций, призывающих к бойкоту конкурса. Мэр выразил надежду на то, что «Евровидение» не будет политизироваться.

Напомним, конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Ежегодное мероприятие проходит в государстве, ставшем победителем последнего шоу.