Тула, 21 октября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Туле, Москве, Волгограде и Оренбурге проходит VIII Музыкальный фестиваль медного духового искусства BRASS DAYS. 21 октября тульскую часть форума завершит выступление выдающегося российского джазового музыканта, блестящего саксофониста Игоря Бутмана. Его партнерами в этот вечер станут Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава Лаврика, который на этот раз выступит и в роли солиста.

(сс) Frolzart Игорь Бутман

Смотр духовой музыки уже отметился целым рядом мероприятий, но одно стоит выделить особо — это brass battle на сцене Малого зала консерватории: в «битве» сошлись брасс-ансамбли двух главных театров России — Большого и Мариинского. Победителем жесткой схватки вышел зритель, получивший огромное удовольствие от виртуозного исполнения коллективами самой разноплановой музыки.

28 октября фестиваль Brass days переместится в Волгоград. На сцене Центрального концертного зала филармонии выступит Волгоградский академический симфонический оркестр.

3 ноябрявновь Москва — в Большом зале консерватории прозвучат «Вариации на тему рококо» Чайковского в переложении для флюгельгорна в исполнении Сергея Накарякова. А 7ноября в Камерном зале Московской филармонии выступлением Ансамбля «Брасс-солисты России». В программе — Чайковский, Рахманинов, Куцир.

Подведение итогов фестиваля состоится BRASS DAYS состоится 13 декабря в Оренбургской филармонии.

Инициатором и художественным руководителем фестиваля является один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик.