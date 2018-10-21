Астрахань, 21 октября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии в Икрянинском районе Астраханской области погиб командир специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии Валерий Иванников, сообщает пресс-служба УМВД по Астраханской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной информации, на трассе Астрахань — Махачкала произошло опрокидывание автомобиля, в котором находилось два человека. Валерий Иванников, находившийся за рулем, погиб в результате ДТП. Пассажир был доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в ДТП на трассе Волгоград — Астрахань в Астраханской области погибло 4 человека. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель одного из столкнувшихся автомобилей, выехавший на встречную полосу.