Москва, 21 октября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Заявлением о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США бросают вызов всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружён и опасен

«Не только России, но и всему миру брошен новый опасный вызов. Нас хотят, как в свое время Советский Союз, втянуть в гонку вооружений. Не выйдет. У меня нет сомнений, что наша страна сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах», — заявил сенатор.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что Штаты соблюдали договор, но Россия «не следовала соглашению».