Циндао, Китай, 21 октября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в китайский порт Циндао 21 октября. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

В китайском порту пришвартовались флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».

Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Циндао с деловым заходом в соответствии с планом дальнего похода. Командиры кораблей проведут встречу с командующим Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и администрацией Циндао. Также российские и китайские моряки обменяются опытом в ходе взаимных визитов на боевые корабли.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» принял участие в противолодочных учениях в Восточно-Китайском море. Экипаж «Адмирала Пантелеева» и авиационная группа отработали совместные действия по обнаружению подводных лодок условного противника.