Оттава, 21 октября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Известная канадская рок-певица Аврил Лавин рассказала о том, как она была вынуждена покинуть сцену из-за тяжелой болезни и два года из-за неё же была прикована к постели. Интервью с Аврил Лавин опубликовал 21 октября Billboard.

(сс) Julia Stavale Аврил Лавин

По словам певицы, в 2014 году во время завершения концертного тура она заболела болезнью Лайма, переносимой клещами (клещевой боррелиоз — прим. ред.). «Я провела в постели ДВА года! Это все проклятые бактерии — их называют спирохеты. Из-за них пришлось пить ужасно сильные антибиотики, причем, не один, а несколько сразу…», — рассказала Аврил Лавин.

Ситуация с болезнью усугубилась тем, певице не сразу смогли поставить диагноз и ей пришлось сменить ряд врачей, пока актриса Йоланда Хадид — сам в прошлом перенесшая клещевой боррелиоз, не посоветовала ей соответственных специалистов.

По словам певицы, её угнетенное состояние во время болезни выразила в своей новой песне Head Above Water («Голова над водой»). По словам Лавин, ей все время казалось, что она умирает и находясь под водой, пытается выплыть на поверхность.

«И тогда я подумала: «Боже, помоги мне удержать голову над водой», — рассказала канадская певица.

Отметим, весной текущего года Аврил Лавин вернулась на сцену, а песня Head Above Water даже попала в чарт Billboards Christian Airplay, ввиду очевидного религиозного подтекста. Весной 2019 года певица планирует выпустить свой новый полноценный альбом.