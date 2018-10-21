Москва, 21 октября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Заявление президента Дональда Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «закладывает огромную мину под весь процесс разоружения на планете», а многократные обвинения России в нарушении ДРСМД — всего лишь ширма для оправдания собственных действий по последовательному разрушению этого договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Опять же, не приводится никаких доказательств якобы несоблюдения российской стороной своих обязательств по ДРСМД. Потому что их просто нет. А встречных претензий к США относительно выполнения договора хватает», — сказал парламентарий.

При этом депутат допустил, что такое «заявление о намерениях» Трампа накануне визита его советника по национальной безопасности Джона Болтона в Москву является определенного рода маневром или элементом торга.

«Заключение договора в конце 80-х годов прошлого века стало одним из ключевых шагов в окончании «холодной войны». Его ликвидация может привести к очень серьезному кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами, вновь вернув мир на порог гонки вооружений и атомной войны. Под вопросом может оказаться также пролонгация СНВ-3», — заявил Слуцкий.