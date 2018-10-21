Варшава, 21 октября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Избирательные участки Польши открылись для проведения выборов в органы местного самоуправления. Голосование продлится до 21:00 по местному времени.

Rama Выборы

Избирательные участки в муниципалитетах Польши открылись в 7:00. На выборах будут определены составы местных советов (около 47 тысяч депутатских мест). Также будут выбраны главы 2,5 тысяч муниципалитетов.

21 октября в Польше объявлен днем тишины, запрещена любая агитация в СМИ. Под запрет попадает и публикация любых опросов общественного мнения, показывающих промежуточные результаты выборов.

Предварительные результаты выборов будут опубликованы избирательной комиссией 22 октября. Второй тур выборов глав муниципалитетов пройдет 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября суд Евросоюза потребовал от Польши отменить проведение судебной реформы. С заявлением в Европейский суд обратилась Еврокомиссия, обеспокоенная решением о снижении пенсионного возраста для верховных судей с 70 до 65 лет. В Еврокомиссии считают, что это может привести к отставке многих верховных судей Польши, включая председателя Верховного суда.