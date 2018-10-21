Черкесск, 21 октября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Военнослужащие Южного Военного Округа (ЮВО) вылетели в Пакистан для участия в совместных учениях России и Пакистана «Дружба-2018», сообщает 21 октября пресс-служба ЮВО.

Mil.ru Ил-76

«Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) убыли в Исламскую республику Пакистан для участия в третьем совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2018» в горной местности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российские военные вылетели в Пакистан на военно-транспортном самолете Ил-76 с горным снаряжением и полной экипировкой, а также со штатным оружием и боеприпасами к нему. В учениях задействуют свыше 70 военнослужащих из дислоцированной в Карачаево-Черкесии мотострелковой горной бригады.

Отметим, совместные российско-пакистанские учения «Дружба» проводятся с 2016 года. Первые учения проходили в Пакистане, учения 2017 года — в Карачаево-Черкесии. Целью учений является развитие и укрепление сотрудничества России и Пакистана в военной сфере.