Землетрясение произошло в юго-западной части Индийского океана
Москва, 21 октября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. В Юго-Западной части Индийского океана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.
(сс) Z22
Сейсмограф
Эпицентр землетрясения располагался в 1031-м километре от коммуны Сен-Филипп во французском заморском департаменте Реюньон. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.
Угроза цунами не объявлялась. Обитаемых островов в районе землетрясения нет.