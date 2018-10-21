Москва, 21 октября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. В Юго-Западной части Индийского океана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

(сс) Z22 Сейсмограф

Эпицентр землетрясения располагался в 1031-м километре от коммуны Сен-Филипп во французском заморском департаменте Реюньон. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Угроза цунами не объявлялась. Обитаемых островов в районе землетрясения нет.