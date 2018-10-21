Москва, 21 октября, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Москве в воскресенье воздух прогреется до +11С, об этом стало известно 21 октября из данных Гидрометцентра России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Осенний лист

Согласно этим данным, температура воздуха в столице России в воскресенье составит от +9 до +11С. Также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 3−6 м/с.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 октября СМИ рассказали, что дневная температура в Москве побила рекорд за 137 лет, когда в столице было зафиксировано +16,3С.