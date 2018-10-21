Краснодар, 21 октября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Фрагменты тел двух погибших летчиков учебного самолета Л-39, который упал в Азовское море, обнаружены в ходе поисковых работ, сообщили 21 октября в Министерстве обороны России.

NASA Азовское море

«По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков», — говорится в сообщении российского военного ведомства и добавляется, что фрагменты извлечены из воды «в соответствии с установленными процедурами».

Также сообщается, что в район падения направлен аварийно-спасательный катер из состава Черноморского флота, который оборудован подъёмным механизмом и потому способен обеспечивать спуск водолазов. Катер будет использован для подъема крупных частей обломков фюзеляжа Л-39.

Напомним, учебный самолет Л-39 с двумя летчиками на борту упал в Азовское море в Краснодарском крае, за 1,5 км от берега. По сообщениям СМИ оба пилота самолета смогли катапультироваться. Место крушения и обломки упавшего самолета были обнаружены на следующий день.