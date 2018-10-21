Киев, 21 октября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. За последние полтора года в результатет взрывов на военных складах Украина потеряла порядка 40% всего своего арсенала боеприпасов. Об этом 19 октября сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в своей статье для газеты «Зеркало недели».

ИА REGNUM ВСУ

Он напомнил, что произошло четыре крупных инцидента, связанные с массовыми взрывами боеприпасов на военных складах.

В марте 2017 года пожар начался на военном складе в городе Балаклея в Харьковской области. В результатет подрывов были уничтожены порядка 100 тыс. тонн боеприпасов.

В сентябре 2017 года пожар и взрывы произошли на военных складах в Калиновке Винницкой области. Там были потеряны 39 тыс. тонн боеприпасов.

В мае 2018 года взорвались склады боеприпасов вблизи села Старая Николаевка Донецкой Народной Республики. Эта территория оккупирована киевскими силовиками.

В начале октября взорвался склад боеприпасов возле Ични в Черниговской области. На этом складе находились порядка 70 тыс. тонн боеприпасов.

Таким образом, Украина в результате этих инцидентов потеряла порядка 210 тыс. тонн боеприпасов всех типов, начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У». Это 40% всего украинского арсенала боеприпасов.

При этом за пять лет войны в Донбассе ВСУ израсходовали только 70 тыс. тонн боеприпасов.