Киев, 21 октября, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс» возвращается после ремонта в Азовское море. Это «одна из самых мощных единиц украинских сил» в регионе, сообщает портал «Тиск».

Иван Шилов ИА REGNUM ВМС Украины

"Усиление в Азовском море», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта корабль покрасили, установили протекторы на подводной части корпуса. Также было проведено обслуживание рулевых механизмов, винтов и других систем.

Пограничный сторожевой корабль ПСКР-705 был построен в 1982 году в Ленинграде по проекту 205П «Тарантул». Украине корабль отошел после распада СССР, в 1992 году. В «Донбасс» он был переименован спустя три года.

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