Варшава, 21 октября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Житель города Тыхы Шимон Нововейский выловил самого крупного сома в Польше. Снимок с рыбой весом более 100 кг рыбак опубликовал на своей странице в Facebook.

Маркус Элисер Блох. Сом. 1763

Сом длиной более 260 см был добыт с помощью профессионального рыбацкого снаряжения. С ним пришлось побороться, отмечает рыбак.

Рыбачил Нововейский в Рыбницком заливе на юге страны. По его мнению, рыбы вырастают большими из-за близлежащей электростанции, которая делает воду теплее.

https://www.facebook.com/szymon.apteka/posts/714427785599014

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