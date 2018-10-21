Берлин, 21 октября, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Саудовская Аравия не предоставила всей информации о смерти журналиста Джамаля Хашогги на территории своего консульства в Стамбуле. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Немецкие политики подчеркнули, что решительно осуждают преступление и ждут от Эр-Рияда прозрачности в части гибели журналиста и её причин. В Берлине настаивают на привлечении к ответственности всех виновных за смерть Хашогги.

Представленные данные о том, что произошло в саудовском консульстве, недостаточны, говорится в заявлении Меркель и Мааса.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти заявляют, что журналиста жестоко пытали и убили, после чего останки были уничтожены.

Генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт убийства Хашогги. Якобы между журналистом и людьми, с которыми он встречался, произошел конфликт, и в ходе драки Хашогги получил смертельные травмы.