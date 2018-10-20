Санкт-Петербург, 21 октября, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Автомобиль «Хендай Гетц» врезался в автобусную остановку на Невском проспекте в Санкт-Петебурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Eli Duke Автомобильная авария

Авария произошла поздно вечером 20 октября неподалеку от Гостиного двора. По рассказам очевидцев, водитель BMW, двигаясь на большой скорости, задел «Хендай» после нескольких перестроений.

От удара «Хендай» оказался на тротуаре возле дома №35. При этом машина протаранила остановку.

На месте работают оперативные службы, прибыли автомобили реанимации. Вместе с тем в региональном управлении ГИБДД сообщили, что при аварии никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре похожий инцидент произошел в Москве на Новом Арбате. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и врезался в остановку, пострадавших не было.

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