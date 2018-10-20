Никосия, 21 октября, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Двое российских граждан, муж и жена, погибли на Кипре в дорожной аварии. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия

Автомобиль, в котором они находились, был обнаружен на скалистом побережье в районе Акамас в Пафосе. Машина упала с 30-метрового обрыва. Об аварии в районе Ванн Афродиты в полицию сообщил прохожий, заметивший автомобиль.

Известно, что мужчина 58 лет и его жена 48 лет находились на Кипре с 10 октября. Они жили в отеле в Пафосе и 24 октября должны были вернуться в Россию. Автомобиль они взяли в аренду.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно о гибели на Кипре российского спортсмена, капитана сборной Санкт-Петербурга по подводной охоте Андрея Туруханова. Мужчине стало плохо во время погружения в районе пляжа Лара, медики спасти его не смогли.

Читайте также: На Кипре погиб российский мастер подводной охоты