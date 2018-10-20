Екатеринбург, 20 октября, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена» встреча завершилась со счетом 1:1.

John Fischer Футбол

В составе хозяев поля мяч забил Андрей Панюков, у гостей голевыми действиями отметился Максим Каннуников.

После одиннадцати матчей в чемпионате России «Урал» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 11 баллов, находится на одиннадцатой позиции.

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