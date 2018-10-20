Рейкьявик, 20 октября, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир призвала оставить Арктический регион зоной, свободной от оружия, сообщает исландский телеканал RUV.

(сс) Defence Images Военные учения

По мнению политика, Арктика должна стать плацдармом международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды. Это можно сделать только в том случае, если «страны возьмут на себя обязательство работать сообща», и важное значение в этом процессе имеет создание демилитаризованной среды.

Слова премьер-министра Исландии прозвучали в преддверии крупнейших учений НАТО в Арктическом регионе за последние десятилетия. Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») начнутся в Норвегии 25 октября и продолжатся до 23 ноября. В учениях будут задействованы до 45 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО.

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Исландия является единственным государством-членом НАТО, у которого нет собственной армии, однако регулярно направляет гражданских миротворцев для участия в операциях под руководством НАТО и старается играть более активную роль в дискуссиях и планировании Североатлантического альянса. По информации информационно-аналитического портала «НАТО.рф», страна делает взносы в военный и гражданский бюджеты НАТО, а также в программу инвестиций по обеспечению безопасности. Кроме того, она служит важной дозаправочной базой для операций НАТО в континентальной Европе и на севере Америки.

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Одна из стран-членов альянса — Великобритания — заявила о чрезвычайной важности проведения тренировок в самых сложных условиях, подобных Trident Juncture, из-за того, что «Арктика и Крайний Север становятся все более милитаризованными». Под этими словами западные страны понимают рост активности Министерства обороны РФ в российской части Арктики. В феврале 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил:

«С 2013 года в условиях Крайнего Севера возведено 545 объектов общей площадью более 710 тысяч квадратных метров. Такое масштабное строительство в арктических широтах не осуществляла ни одна страна мира».

Объекты оборонного ведомства расположены на островах Котельный, Земле Александры, Врангеля и мысе Шмидта. В российской Арктике построено три не имеющих аналогов в мире комплексных военных объекта, на каждом из которых круглогодично несут службу до 150 военнослужащих, размещены современные комплексы противовоздушной обороны.