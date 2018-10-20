Москва, 20 октября, 2018, 22:33 — ИА Регнум. На месте крушения самолета Л-39 в Азовском море обнаружили фрагменты тел обоих погибших летчиков. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

(сс) FotoSleuth Самолет Л-39

По данным ведомства, места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков установлены 20 октября по итогам поисковых работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учебно-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение во время планового полёта в Краснодарском крае 18 октября. ЧП произошло у станицы Должанская.

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