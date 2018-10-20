Лондон, 20 октября, 2018, 21:24 — ИА Регнум. 20 октября на «Стадионе Джона Смита» был разыгран матч в рамках 9-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19 между коллективами «Хаддерсфилд» и «Ливерпуль». Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев» со счетом 1:0.

(сс) cchana Фанаты под флагом «Ливерпуль»

Единственный мяч в середине первой половины забил нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, замкнув навес Джердана Шакири — 0:1.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Ливерпуль»)

Удары 9/9

Удары в створ 1/1

Владение 47%/53%

Нарушения 8/5

Угловые ¼

Набрав 23 очка, «Ливерпуль» делит первую позицию с «Манчестер Сити». «Хаддерсфилд» с 3-мя баллами остался в «зоне вылета» на 19-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Хаддерсфилд»: Лессль, Леве, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Биллинг, Муй, Притчард, Хадергьонай, Дурм, Депуатр.

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Ловрен, Гомес, Робертсон, Милнер, Салах, Хендерсон, Лаллана, Шакири, Старридж.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Лаллана — 36, Старридж — 76.

Голы: Салах 24 — 0:1.