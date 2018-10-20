В Колумбии упал вертолет Black Hawk
Богота, 20 октября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Военный вертолет упал в Колумбии. Об этом сообщает колумбийская армия на своем официальном сайте.
Вертолет Black Hawk
ЧП произошло в субботу, 20 октября, в департаменте Каука. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.
В сообщении говорится, что в операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков участвовал вертолет Black Hawk.
Причины крушения воздушного судна пока неизвестны.
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