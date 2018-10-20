Берлин, 20 октября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. 20 октября на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч в рамках 8-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Шальке-04» и «Вердер». Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Под занавес первой половины Максимилиан Эггештайн открыл счет, замкнув передачу Макса Крузе — 0:1. На 67-й минуте Эггештайн стал автором дубля — 0:2.

Статистика матча («Шальке-04"/"Вердер»)

Удары 10/5

Удары в створ 4/3

Владение 50%/50%

Нарушения 12/8

Угловые 3/0

«Вердер», набрав 17 очков, поднялся на 2-ю позицию. «Шальке-04» остался в «зоне вылета» из высшего дивизиона Германии.

Стартовые составы на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Мендил, Калиджури, Сане, Налдо, Мак-Кенни, Маскарель, Бенталеб, Арит, Шопф, Бургшталлер.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Мойсандер, Селассие, Эггештайн, Классен, Кайнц, Осако, Крузе.

Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.

Предупреждения: Мендил — 25, Кайнц — 40, Шахин — 61, Эггештайн — 72, Классен — 90+1.

Голы: Эггештайн 43 — 0:1, Эггештайн 67 — 0:2.