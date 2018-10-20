Вильярреаль, Испания, 20 октября, 2018, 21:18 — ИА Регнум. 20 октября на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч в рамках 9-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19 между коллективами «Вильярреал» и «Атлетико» (Мадрид). Противостояние завершилось со счетом 1:1.

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На 51-й минуте бразильский крайний защитник Фелипе Луис открыл счет — 0:1. Через 14 минут Марио Гаспас сравнял ситуацию на табло после передачи Альфонсо Педраса — 1:1.

Статистика матча («Вильярреал"/"Атлетико»)

Удары 15/10

Удары в створ 4/4

Владение 51%/49%

Нарушения 14/7

Угловые 8/6

«Вильярреал» с 9-ю очками укрепился на 16-й позиции. «Атлетико» (Мадрид), набрав 16 очков, поднялся на 3-е место.

Стартовые составы на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Мори, Коста, Форналс, Тригерос, Педраса, Касорла, Иттура, Морено.

«Атлетико»: Облак, Луис, Хуанфран, Эрнандес, Хименес, Партей, Коке, Эрнандес, Гризманн, Калинич.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Предупреждения: Хуанфран — 28, Иттура — 31, Гонсалес — 44, Педраса — 69.

Голы: Луис 51 — 0:1, Гаспар 65 — 1:1.