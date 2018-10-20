Калуга, 20 октября, 2018, 21:06 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2018 года калужские судебные приставы ограничили в праве выезда из страны около 22 тыс. жителей региона. Об этом 20 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru Мобильный пост судебных приставов в международном аэропорту «Калуга».

По её словам, основанием для применения судебными приставами временного ограничения на выезд из страны может послужить даже небольшая задолженность, не говоря уже о таких серьезных категориях исполнительных документов как взыскание алиментов, долгов за услуги ЖКХ или кредитам, где фигурируют долги в сотни тысяч рублей.

Так, уже год в России действуют изменения в законодательстве, согласно которым порог задолженности для установки ограничения на выезд увеличен с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. При этом, по-прежнему постановление об ограничении судебные приставы выносят при задолженности свыше 10 тысяч рублей, если взыскание касается алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца, возмещения имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением.

Кроме того, если долг не оплачен в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства судебный пристав выносит ограничение на выезд при старом пороге задолженности, т. е. свыше 10 тысяч рублей.

В течение трёх кварталов 2018 года судебные приставы УФССП России по Калужской области ограничили в праве выезда за пределы страны 21 816 жителей региона. За 9 месяцев прошлого, 2017 года, таких ограничений было вынесено в разы меньше — 5651. В результате установленных ограничений, в 2018 году с должников было взыскано почти 111 миллионов рублей.

На 1 октября 2018 года в Управлении ФССП России по Калужской области остаются действующими 14 414 постановлений о временном ограничении неплательщиков в праве выезда за пределы страны. В этой связи, судебные приставы призывают граждан, планирующих заграничные поездки, постоянно контролировать свой долговой статус при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Этот информационный ресурс позволяет узнать о наличии задолженности и оплатить её, не выходя из дома.