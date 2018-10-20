Рим, 20 октября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. 20 октября на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч в рамках 9-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 между коллективами «Ювентус» и «Дженоа». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

Первый мяч на 18-й минуте забил лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду — 1:0. На экваторе второй половины Даниэль Бесса сравнял счет, замкнув передачу Кристиана Куаме — 1:1.

Статистикаматча («Ювентус"/"Дженоа»)

Удары 18/7

Удары в створ 3/2

Владение 63%/37%

Нарушения 10/13

Угловые 5/2

«Ювентус», набрав 25 очков, укрепился на первой позиции турнирной таблицы Серии А. «Дженоа» остался на 10-й строчке с 13-ю баллами.

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Бенатиа, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Матуиди, Бентакур, Роналду, Куадрадо, Манджукич.

«Дженоа»: Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Ромуло, Лазович, Сандро, Перейра, Пентек, Куаме.

Главный арбитр матча: Федерико ла Пенна.

Предупреждения: Ромеро — 9, Бенатиа — 30, Кришито — 71, Пандев — 90.

Голы: Роналду 18 — 1:0, Бесса 68 — 1:1.