Дамаск, 20 октября, 2018, 20:35 — ИА Регнум. 18 октября на восток провинции Идлиб прибыл генерал-майор Сухейль Аль-Хасан. Генерал командует дивизией сирийской армии «Силы Тигра». Данная дивизия относится к элитным частям Сирийской арабской армии, имеет хорошую боевую выучку и огромный боевой опыт, используется командованием на важнейших участках фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Получив приказ от верховного командования Сирийской арабской армии, Сухейль Аль-Хасан приземлился на авиабазе Абу-Духр. Его дивизия должна быть развернута на этом фронте.

Затем командир «Сил Тигра» вместе с командованием 5-го армейского корпуса совершил поездку вдоль линии фронта в восточной части провинции Идлиб.

Сирийские подразделения в настоящее время проводят учения вдоль линии фронта, авиация сирийских ВВС ведет разведку оборонительных позиций боевиков.

Все идет к тому, что если джихадисты не выполнят условия Сочинских соглашений в ближайшие дни, то Сирийская арабская армия начнет свою долгожданную наступательную операцию в восточной части провинции Идлиб.