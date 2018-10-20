Калуга, 20 октября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Бывший адвокат из калужского Обнинска признан судом виновным в совершении крупного мошенничества. Об этом 20 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Валерий Сидоров.

Kaluga.sledcom.ru Правосудие восторжествовало.

По его словам, следствием и судом установлено, что адвокат ввел в заблуждение своего подзащитного о необходимости передачи взятки сотрудникам полиции и прокуратуры для решения вопроса о непривлечении клиента к уголовной ответственности за кражу. При этом передавать денежные средств сотрудникам данных органов адвокат не собирался.

Так, весной 2017 года адвокат получил от доверителя 100 тысяч рублей, а в январе 2018 года сообщил о необходимости передать еще 200 тысяч рублей. Заподозрив обман, клиент обратился в правоохранительные органы. 17 января 2018 года при передаче 200 тысяч рублей адвокат был задержан с поличным. Статус адвоката у мужчины был прекращен в феврале 2018 года.

Приговором суда бывшему адвокату было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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